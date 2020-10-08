Стокгольм, , 18:38 — REGNUM «Христианские демократы» считают, что обучение учащихся шведских школ родному языку должно быть прекращено. В партии заявили, что преимущества обучения ребенка родному языку не могут быть доказаны научно. Об этом это 8 октября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Мы просто видим ряд недостатков при обучении родному языку. Не в последнюю очередь, 40% учителей не обладают достаточными компетенциями; каждая четвертая школа не получает одобрения школьной инспекции», — заявил партийный секретарь «Христианских демократов» Петер Каллгрен.

Напомним, что 9 октября в Стокгольм прибудут 50 представителей региональных отделений партии со всей страны. В ходе встречи будет принята новая программа в области образования. Ожидается, что вопрос об отмене права на образование на родном языке вызовет самые горячие дискуссии на съезде партии.