Красногорск, , 16:54 — REGNUM В Подмосковье вакцинировано более 47% детей от запланированных показателей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

В количественном выражении показатель составляет более 470 тысяч привитых детей и подростков.

«Это и малыши до семи лет, школьники и студенты. Всего в этом году мы планируем привить от гриппа более миллиона детей», — уточнила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Читайте ранее в этом сюжете: Главврач больницы дала москвичам «самую важную» рекомендацию