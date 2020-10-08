Екатеринбург, , 17:22 — REGNUM 9 октября 2020 года в Свердловской области ожидается штормовой ветер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном главке МЧС.

На ряде территорий прогнозируется сильный ветер (порывы — до 20 метров в секунду).

Спасатели просят закрыть все окна, отключить электричество, газ и водопровод. Если непогода застала на улице, то лучше держаться подальше от остановок общественного транспорта, деревьев, рекламных щитов, стен домов и недостроенных зданий. Стоит зайти в подъезд ближайшего дома, уточняют в МЧС, или внутрь любого прочного здания.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2020 года в Свердловской области прошёл штормовой ливень, последствия которого позже устраняли спасатели.

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