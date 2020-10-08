Казань, , 16:56 — REGNUM В Татарии по итогам республиканского форума молодых семей «О-чаг» приняли решение создать сообщество молодых семей «Ярат». Организацию задумали для диалога населения и государства при решении различных вопросов молодых семей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского министерства по делам молодежи.

Сообщество станет открытой площадкой, представляющей интересы молодых семей в диалоге с органами власти. Участники сообщества получат наиболее полную информацию о мерах поддержки для молодых семей в республике. Участниками могут стать граждане в возрасте от 16 до 35 лет, кто собирается узаконить отношения или уже состоит в браке, но не более пяти лет. Специалисты по психологии и семейным отношениям проконсультируют молодых супругов, недавно узаконивших отношения. Кроме этого, деятельность сообщества направлена на сохранение семейных ценностей и проведение различных совместных поездок и мастер-классов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Татарии снизили размер первоначального взноса по соципотеке для молодых семей с 10% до 5%. В качестве первоначального взноса можно использовать маткапитал, а за рождение каждого ребенка во время действия договора соципотеки государство спишет долг на сумму 200 тыс. рублей. Всего в рамках программы «Молодая семья» планируют обеспечить жильем около 6 тыс. семей.

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