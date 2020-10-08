Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM Националист и участник «боёв без правил» Вячеслав Дацик, также известный как «Рыжий Тарзан», может выйти на свободу в течение десяти дней. Ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворил Тосненский городской суд Ленинградской области.

Вячеслав Дацик Ремеш

Теперь решение можно обжаловать в десятидневный срок, если этого не произойдет, Дацик выйдет на свободу.

Напомним, 8 июня его осудили за попытку незаконно пересечь российско-эстонскую границу. Дацика вместе с другом Дмитрием Вечкиным задержали в декабре 2019 года, когда они на лодке пытались переплыть реку Нарва.

Заметим, это был не первый приговор Вячеслава Дацика. В 2012 году его осудили на пять лет колонии за серию ограблений салонов сотовой связи. Находясь под следствием, он бежал в Норвегию, которая отказала ему в политическом убежище.

Затем он отбыл там срок за незаконное ношение оружия, а после был депортирован в РФ, и в марте 2016 года Дацик освободился из колонии.

В 2016 году Дацика обвинили в нападении на бордель в Петербурге. Это событие вызвало большой общественный резонанс. Дацик находился под стражей, но в феврале 2019 года был освобожден в связи с истечением срока давности. В 2019 году его жена баллотировалась в муниципальные депутаты Северной столицы, но безуспешно.

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