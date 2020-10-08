Москва, , 16:43 — REGNUM Жителям столицы следует не только носить маску и перчатки, но и соблюдать социальную дистанцию, а также ограничить контакты. Об этом заявила главный врач городской клинической больницы № 52 Москвы Марьяна Лысенко.

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Её обращение к жителям города размещено в телеграм-канале оперативного штаба Москвы. В нём Лысенко отмечает, что столичные врачи, ещё ни разу не вставали перед тяжелейшим выбором: кому оказать помощь и кому отказать в ней. Коек и специалистов, в отличие от других стран, хватало всегда.

«Так и должно быть в дальнейшем, вот только зависит это не от меня и не от кого-то ещё, а от каждого из нас. Вы не надели маску — заболела ваша семья и соседи, с которыми вы ехали в лифте. Вы пренебрегли антисептиком — через несколько дней в больницах прибавилось пациентов… Соблюдайте дистанцию, ограничьте контакты, носите маску и перчатки. Это самая важная на сегодня моя врачебная рекомендация каждому из вас», — отметила Лысенко.

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