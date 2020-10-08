Воронеж, , 16:31 — REGNUM В Воронежской области полностью закрыты на карантин семь общеобразовательных учреждений и один детский сад. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные на совещании 7 октября представила исполняющая обязанности главы регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева.

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Из-за коронавирусной инфекции закрыта только одна школа, все остальные учреждения — из-за ОРВИ.

При этом в регионе отмечается рост заболеваемости ОРВИ — более чем на 30% за неделю. За медицинской помощью обратились 9612 больных ОРВИ, из них почти пять тысяч — дети в возрасте до 14 лет. Среди пациентов с коронавирусом дети составляют менее 10%.

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