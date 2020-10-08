Черкесск, , 16:27 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии приняли решение о направлении автомашин в районы республики для усиления автопарка скорой помощи. Эти меры имеют упреждающий характер в связи со складывающейся ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщил 8 октября глава региона Рашид Темрезов.

Скорая помощь Kuzdrav.ru

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«Понимаем, что в ближайшее время на амбулаторное звено нагрузка будет расти. Поручение минздраву оптимизировать схемы обслуживания больных по каждому населённому пункту. В ближайшее время направим в районы 17 новых автомашин скорой помощи, которые после нашего обращения были выделены правительством РФ»,— написал глава субъекта в своем Instagram по итогам совещания оперативного штаба.

Напомним, в июне 2020 года в Карачаево-Черкесию поступили 19 новых машин скорой помощи. Они были закуплены на средства федерального бюджета и меценатов республики. Автотранспорт, оснащенный аппаратами искусственной вентиляции легких и электрокардиографами, передали в 15 больниц Карачаево-Черкесии.