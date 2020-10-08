Воронеж, , 16:25 — REGNUM В Воронеже 30-летнего мужчину, подозреваемого в истязании малолетнего ребенка, заключили под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Уголовное дело по статье «Истязание в отношение заведомо несовершеннолетнего» было возбуждено после публикации видео, на котором мужчина избивает маленького ребёнка. Следователи установили, что с 17 июля мужчина систематически избивал двухлетнего племянника — сына своей сестры. Попавший на видео эпизод произошёл 6 октября в Ольховом переулке. Ребёнку потребовалась госпитализация.

Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.