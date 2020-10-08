Красногорск, , 16:26 — REGNUM С начала 2020 года в Подмосковье за неубранный борщевик были оштрафованы 1256 владельцев земельных участков. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Общая сумма штрафов уже превышает 155 миллионов рублей. Лидерами по суммам начисленных штрафов стали городские округа Клин, где штрафы превысили 37,4 миллиона рублей, Егорьевск — 27,1 миллиона рублей и Рузский — 21,3 миллиона рублей.

«В этом году внимание к борщевику стало еще более пристальным. Совместно с администрациями городских округов мы сумели охватить большие площади, чем в прошлом году, чтобы призвать людей к борьбе с сорняком и предотвратить его продвижение по нашей территории», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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