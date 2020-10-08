Москва, , 16:16 — REGNUM В поездах первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) снизили объёмы аудиоинформирования. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

В поезде МЦД Лазебный Иван © ИА Красная Весна

«В тестовом режиме уменьшили объем аудиоинформирования в поездах на D1. Тексты прослушали сотни раз, оптимизировали их содержание и убрали лишнее», — говорится в информации.

В департаменте отметили, что об этом просили пассажиры поездов. Всего уровень аудиошума снизился на 30%.

Если изменения понравятся пассажирам, будут сокращены объёмы информирования и на втором диаметре.