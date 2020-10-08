Нальчик, , 16:14 — REGNUM В Кабардино-Балкарии понесли ответственность за нарушения на дорогах 22 участника свадебного кортежа. Инцидент произошел в прошедшие выходные в Чегемском районе. Водители свадебной колонны совершали противозаконные маневры и стреляли в воздух из охолощенного автомата Калашникова, создавая угрозу другим участникам дорожного движения, сообщили 8 октября в пресс-службе МВД по региону.

«Водители автомашин в составе кортежа беспричинно совершали опасные маневры и круговые движения, создавая угрозу не только своей безопасности, но и других участников дорожного движения. <…> Нарушители произвели несколько выстрелов в воздух из оружия неустановленного образца», — говорится в сообщении.

За нарушения были задержаны 22 человека в возрасте от 19 до 36 лет. Среди них были жители столицы республики и еще шести районов. В отношении виновников были составлены протоколы об АП, две автомашины Lexus были помещены на стоянку МВД, а стрелявший попал под статью об АП о стрельбе из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах.