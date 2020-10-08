Кострома, 8 октября 2020, 15:54 — REGNUM Депутат Государственной Думы от Костромской области Алексей Ситников призвал коллег «убрать за собой» мусор, оставшийся после выборов 13 сентября — передаёт ИА REGNUM.
По словам политика, на предложение пока откликнулись представители только одной партии — «Единой России». В случае, если присоединиться к субботнику захотят партийцы из других объединений — их «воспримут с удовольствием».
Напомним, в период осенней избирательной кампании агитплакаты, листовки и другие материалы с завидной регулярностью появлялись не только на рекламных стендах, но и на деревьях, столбах, остановках и других пространствах Костромы. Горожане возмущались незаконной рекламой и писали жалобы в надзорные органы. Провести субботник по очистке Костромы от агитационного мусора планируется в эту субботу, 10 октября. В дальнейшем опыт планируется распространить на райцентры.
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