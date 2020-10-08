Москва, , 15:49 — REGNUM В Россию с 1 января 2021 года по электронной визе смогут въехать граждане из 52 стран мира. Перечень государств утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Развитие сюжета: В Россию можно будет въехать по электронной визе

С нового года пересечь границу иностранец сможет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а действовать электронная виза будет по всей России.

Также с 8 до 16 дней увеличен разрешенный срок пребывания иностранных граждан в России по электронной визе. Визу можно будет оформить через интернет. Стоимость — $40, детям до шести лет — бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, срок оформления электронной визы будет составлять не более четырех календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении.

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