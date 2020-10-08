Джакарта, , 15:47 — REGNUM В полиции Индонезии заявили, что арестовали около тысячи человек, подозреваемых в участии в беспорядках во время демонстрации против закона о создании рабочих мест в районе Джакарты, сообщает CNN Indonesia.

Глава отдела по связям с общественностью полиции Индонезии Юсри Юнус заявил, что все задержанные были участники беспорядков.

«Мы уже задержали почти тысячу бунтовщиков», — заявил Юсри Юнус репортерам.

Известно, что с 7 октября 2020 года полиция продолжает патрулировать и арестовывать лица, подозреваемые в причастности к демонстрациям.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Джакарты разогнала толпы протестующих против закона о создании рабочих мест, применив слезоточивый газ.

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