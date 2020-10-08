Житомир, Украина, , 15:40 — REGNUM В Житомирской области вне пределов военной части были обнаружены тела трех военнослужащих Украины без признаков насильственной смерти. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба областной полиции.

«Утром 8 октября на спецлинию 102 поступило сообщение об обнаружении тел трех мужчин в съемной квартире в селе Новоивницкое Андрушевского района», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время на месте происшествия ведут работы следователи и сотрудники полиции.

«Предварительно, коллеги умерших обнаружили их по месту жительства. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не выявлено», — также уточняется в сообщении.

Помимо этого, добавляется, что обнаружены тела двух 23-летних уроженцев Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний военнослужащий из Черновцов, которые служили на контрактной основе.

«Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили. Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября стало известно, что в Свердловской области было возбуждено уголовное дело по факту случайного убийства военнослужащего.