Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:30 — REGNUM Жители деревни Криушкино городского округа Переславля-Залесского написали обращение к президенту России с просьбой защитить от тотальной застройки заповедные берега Плещеева озера. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плещеево озеро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Обращение также направлено в ярославское отделение Общероссийского народного фронта. ОНФ попросил Ярославскую областную прокуратуру проверить изложенные доводы.

Борьба против застройки северных берегов Плещеева озера ведётся уже много лет. Сейчас противостояние вступает в новую фазу. Администрация Переславля-Залесского подготовила проект генерального плана объединенного городского округа. Новый генплан предусматривает новую «атаку» застройщиков на побережье озера. Снижение антропогенной нагрузки не планируется — напротив, в земли поселений переводятся все новые и новые гектары земель пока еще сельхозназначения. В своем обращении жители ссылаются на мнение рабочей группы при Общественной палате Переславля-Залесского, которая еще весной 2020 года сделала вывод, что проект генплана надо разрабатывать заново, так как предложенный администрацией вариант содержит неустранимые недостатки.

«Нам, жителям городского округа, а также рабочей группе по Генеральному плану при Общественной палате Переславля-Залесского очевидно, что разработанный по заказу администрации проект генерального плана противоречит интересам развития Переславского края и разработан с грубейшими нарушениями федерального законодательства. Согласно проекту генплана в городском округе Переславль-Залесский огромные земельные участки сельхозназначения переводятся в земли поселений с назначением «для жилищного строительства» и «для комплексного развития территории» без обеспечения будущих жителей социальной и коммунальной инфраструктурой, что станет бомбой замедленного действия и впоследствии приведет к экологической и гуманитарной катастрофе. Причина этого — отсутствие обязательной на момент разработки генплана стратегии социально-экономического развития городского округа при планирующемся увеличении населения за счет развития предусмотренных под жилищное строительство огромных земельных участков, включаемых в состав населенных пунктов», — говорится в обращении переславцев.

Жители просят Владимира Путина поручить Генеральной прокуратуре проверить законность процедуры разработки проекта генплана, а также законность действий администрации городского округа по принятию работ в части принятия выполненных работ по контракту на разработку генерального плана, а также проверить разработанный проект генплана на соответствие его всем действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации (прежде всего Градостроительному кодексу РФ) в части включения в границы деревни Криушкино земельных участков в охранной зоне Национального парка «Плещеево озеро», а также в части увеличения территории других населенных пунктов.

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Сейчас в городском округе Переславль-Залесский проходят публичные слушания по проекту генерального плана. После этого проект поступит в городскую думу. Отметим, что публичные слушания носят рекомендательный характер. Всю ответственность за принятие генерального плана возьмут на себя депутаты Переславской городской думы.

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