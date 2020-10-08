Махачкала, , 15:42 — REGNUM Одного взрослого и двоих детей, пострадавших в аварии с участием школьного микроавтобуса на севере Дагестана, вертолетом доставили из Кизляра в Махачкалу. Транспортировать еще одного ребенка не удалось из-за его тяжелого состояния, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе минздрава республики.

Напомним, накануне вблизи села Рыбалко в Кизлярском районе Дагестана произошло ДТП с участием пяти автомобилей: трех грузовиков, легковой машины и «Газели» со школьниками. В результате происшествия погибли водитель и два взрослых пассажира микроавтобуса. Травмы получили еще 14 человек, в том числе 10 детей.

Всех пострадавших госпитализировали в центральную городскую больницу Кизляра. У пациентов диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы различной степени тяжести. В тот же день врачи провели ряд операций.

Ночью консилиумом врачей Дагестанского центра медицины катастроф и больницы Кизляра было принято решение о транспортировке одного взрослого и троих школьников, состояние которых оценивалось как тяжелое. Однако уже сегодня было решено не перевозить одного ребенка, получившего наиболее тяжелые травмы, поскольку эвакуации он не подлежал.

Троих пострадавших бортом санитарной авиации доставили в Махачкалу. Оба ребенка дальнейшее лечение будут проходить в Детской республиканской клинической больнице, а взрослого госпитализировали в Республиканский центр травматологии и ортопедии.

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