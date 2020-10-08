Конакри, , 15:31 — REGNUM Продолжающиеся призывы объединиться на почве этнической принадлежности в ходе избирательных кампаний в Гвинее могут привести к разжиганию межнациональной розни и насилию. Об этом сообщает ВВС Africa.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и исполняющая обязанности специального советника по предотвращению геноцида Прамила Паттен призвали кандидатов воздержаться от разжигания межэтнической ненависти.

«В ходе кампании все чаще раздавались призывы к объединению на почве этнической принадлежности, особенно в связи с этническими группами малинке и пеуль», — говорится в совместном заявлении Бачелет и Паттен.

Президент Гвинеи Альфа Конде, который баллотировался на третий срок, в значительной степени поддерживается этносом малинке, в то время как его главный оппонент, Селлу Далейн Диалло, в значительной степени поддерживается этносом фульбе.

18 октября в Гвинее должны состояться президентские выборы.

До сих пор, по данным Amnesty International, по меньшей мере 50 человек были убиты во время демонстраций против третьего срока президента Конде.

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