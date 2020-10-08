Азовский район, Ростовская область, , 15:24 — REGNUM В Азовском районе Ростовской области школа № 4 в селе Самарское закрыта на карантин. Учебный процесс продолжается в дистанционном формате.

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«Это большая школа, продвинутая технически. Много учеников. Она у нас базовая — здесь дети-инвалиды в постоянном режиме учатся на «удалёнке», так что школа к «дистанту» готова», — цитирует 161.ru пресс-секретаря администрации Азовского района Андрея Соловьева.

В настоящее время не посещают школу по причине болезни более 20% детей. Планируется, что ученики вернутся в школьные классы 15 октября.