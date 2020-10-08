Мадрид, , 15:20 — REGNUM Верховный суд автономного сообщества Мадрид принял решение об отмене постановления властей, предусматривающего ввод ограничений на передвижение между девятью городами региона и остальной Испанией. Об этом сообщает Prensa Latina.

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«Основные права, которыми Конституция наделяет граждан, не могут быть затронуты каким-либо несанкционированным вмешательством государства со стороны их представителей посредством положения, имеющего силу закона», — говорится в решении суда.

Решение об ограничении на передвижение между Мадридом и другими регионами было принято властями 2 октября и требовало ратификации Верховного суда региона.