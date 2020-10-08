Верхнедонской район, , 15:19 — REGNUM В Ростовской области на хуторе Солонцовский (Верхнедонской район) предали земле останки казаков, павших в годы Гражданской войны. Как предполагают специалисты, они погибли на территории, которую называют Большие буруны (между хуторами Солонцовский и Морозовский). Вечный покой на верхнедонской земле обрели представители как белого, так и красного казачества.

«Символично, что захоронение прошло в Год памяти и славы. Мы стали свидетелями действительно исторического события. И мы обязаны передать потомкам очень простую, но, пожалуй, самую важную мысль: братоубийственная война не должна повториться никогда», — отметил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

Поисковики обнаружили останки 96 человек, а также несколько пуговиц, два нательных креста, винтовочные гильзы, маркированные 1917−1918 годами. Затем были найдены ведомственные пуговицы Волынской губернии. Как полагают историки, люди были расстреляны.