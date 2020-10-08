Москва, , 15:09 — REGNUM Качество работы медицинских учреждений должно оцениваться независимыми экспертами и структурами. Уверенность в этом выразили 83% жителей России, показа опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Наиболее часто высказываются о независимой оценке качества медпомощи граждане 18−44 лет (в среднем 86%). Противоположного мнения придерживаются 11% респондентов.

Средства, выделяемые на экспертизу качества медпомощи и защиту прав пациентов, не должны перенаправляться на другие цели в здравоохранении, считают 51% опрошенных.

Опрос проведен 2 октября 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России оценивают качество медицинских услуг гораздо ниже по сравнению с другими категориями сервисов.

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