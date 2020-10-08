Москва, , 15:06 — REGNUM Кружки и секции проекта «Московское долголетие» на время введённых в столице ограничений из-за пандемии коронавируса продолжат работу в онлайн-формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе проекта.

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«С 1 октября к существующим кружкам в новом сезоне добавились музыка, театральное направление, общая физическая подготовка, настольные игры, художественно-прикладное творчество и интеллектуальные игры», — говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что в рамках «Московского долголетия» было открыто новое онлайн-направление — «Литературная мастерская». На занятиях участники проекта смогут раскрыть свои творческие способности, научатся работать с текстом, узнают о секретах мастерства величайших писателей и драматургов.

Записаться на онлайн-занятия можно, позвонив по телефону в ближайший территориальный центр социального обслуживания.