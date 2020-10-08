Элиста, , 15:00 — REGNUM В Республике Калмыкия продолжается стабильный суточный рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За истекшие сутки положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 78 человек. Это на два человека больше, чем днём ранее, передаёт ИА REGNUM 8 октября.

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В настоящее время лечение в COVID-стационарах получают 667 пациентов, состояние 12 из них врачи оценивают как тяжёлое. Шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ. На самоизоляции находятся 3 тыс. 925 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии подтверждено 7 тыс. 119 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4 тыс. 245 человек. 77 пациентов скончались от COVID-19.

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