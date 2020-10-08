Уфа, , 15:13 — REGNUM Предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов с доходов от продажи земельных участков в коттеджном поселке «Зубовский парк» в Башкирии на сумму свыше 12 млн рублей. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.

По версии следствия, в 2015 году 42-летняя подозреваемая купила почти за 9,6 млн рублей два земельных участка общей площадью свыше 110 гектар в селе Зубово Уфимского района. Затем эта земля была размежевана на 917 участков. Больше половины участков были проданы гражданам с 2016 года по 2018 год за общую стоимость свыше 136 млн рублей. При этом декларацию о доходах налоговикам подозреваемая не предоставила.

Следователи считают, что во время налоговой проверки подозреваемая намеренно предоставила неверную информацию о расходах в указанный период на сумму свыше 110 млн рублей на дорожные работы и электрификацию.

Тем временем, следователи установили, что подозреваемая не понесла расходы на благоустройство поселка. Так, дорожные работы были сделаны взаимозачетом за передачу в собственность контрагенту нескольких земельных участков. Электрификацию провели покупатели земли за счет своих средств силами сторонней энергетической компании. Следователи считают, что подозреваемая не уплатила налог на доход на сумму более 12 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам уклонения физлица от уплаты налогов. На недвижимость подозреваемой был наложен арест на сумму порядка 14 млн рублей. Расследование дела продолжается.

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