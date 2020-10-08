Черкесск, , 14:59 — REGNUM В Карачаево-Черкесии начало отопительного сезона передвинуто на несколько дней. Батареи в соцучреждениях станут теплыми уже с 12 октября, после этого затопят и в многоквартирных жилых домах, сообщили в пресс-службы главы и правительства региона.

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Решение о преждевременном старте отопительного сезона, вопреки положенным температурным нормативам, принял глава республики Рашид Темрезов. О нем было объявлено 8 октября в ходе заседания регионального оперативного штаба.

«Для недопущения роста простудных заболеваний принято решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника начнётся обогрев социальных учреждений, затем — многоквартирных домов»,— говорится в сообщении о решениях оперативного штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее такое же решение было принято на очередном заседании оперштаба в соседней Кабардино-Балкарии.

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