Село Агаповка, Челябинская область, , 14:56 — REGNUM Чиновники Агаповского района Челябинской области обещают освоить до конца средства на покупку жилья детям-сиротам, выделенные на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Сейчас средств освоено лишь 32%. Однако после прокурорского представления мэрия разместила аукционы на покупку жилья. К концу года средства предстоит освоить.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2020 год район получил для этих нужд из облбюджета больше 17 млн рублей. Но к 1 сентября было куплено шесть квартир на общую сумму всего в 5,5 млн рублей.

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