Тюмень, , 14:55 — REGNUM В Тюмени с 8 октября закрыт на карантин в связи с коронавирусной инфекцией Свято-Троицкий мужской монастырь. Об этом сообщается на странице монастыря в социальной сети «ВКонтакте».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

О числе заболевших COVID-19 монахов не сообщается.

«Божественная литургия будет продолжать совершаться в нашем монастыре в храме святых апостолов Петра и Павла с самыми строгими противоэпидемиологическими нормами. Вечерние богослужения будут совершаться в Троицком Соборе. Богослужения будут совершать только священники не контактировавшие и не контактирующие с заболевшими», — говорится в сообщении монастыря.

Особо подчёркивается, что на Божественные литургии не будут допущены люди старше 65 лет. Требования к присутствующим — маски, размещение строго по нанесенной разметке, дезинфекция рук при входе и выходе из храма.