Варшава, , 14:51 — REGNUM Социологическая служба United Surveys провела исследование среди жителей Польши, в котором выяснила, сколько процентов желают сделать прививку от коронавируса. Об этом передает Dziennik Gazeta Prawna.

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Так, в рамках исследования выяснилось, что позиции респондентов разделились почти поровну: 46,2% не планируют прививаться, в то время как 46,1% хотели бы воспользоваться такой возможностью. 7,7% не смогли жать точный ответ.

Касательно вопроса боязни заразиться коронавирусом, больше половины опасаются заражения (58,4%), в то время как 39,3% не опасаются. 2,4% не нашли, что ответить.

Также у респондентов узнали мнение, должна ли вакцинация быть общеобязательной. 30,6% ответили утвердительно, а 60,1% — отрицательно. 9,3% пока не имеют четкого мнения по данному вопросу.

Исследование проводилось путем интернет-опроса со 2 по 5 октября. Выборка была собрана из польских граждан разного возраста, пола и места жительства. В ней приняли участие 1180 человек.