Село Агаповка, Челябинская область, , 14:50 — REGNUM В Агаповском районе Челябинской области задерживают предоставление жилья детям-сиротам. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным на 1 января в муниципалитете насчитывалось 118 граждан, имеющих право на жильё. При этом за январь-август в местную прокуратуру поступило 21 обращение от таких лиц о том, что им жилище не выдают. В интересах данной категории граждан прокуратура обратилась в суд. А ещё уже удовлетворено 35 исков, по ним открыты исполнительные производства.

По данным прокуратуры, на 2020 год Агаповский район получил для обеспечения такой категории лиц жильём более 17 млн рублей. На 1 сентября было освоено лишь 5,5 млн рублей, куплено шесть квартир.

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