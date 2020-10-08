Саранск, , 14:50 — REGNUM В Мордовии около 92% школьников и родителей положительно оценивают организацию горячего питания в образовательных учреждениях. Вместе с родителями в мониторинге участвовали депутаты «Единой России», активисты региональных и местных отделений партии, «Молодой Гвардии», представители органов власти и надзорных ведомств. Причем такой мониторинг проходил во всех российских регионах.

Лидерами рейтинга по итогам мониторинга стали Брянская область, где довольны системой горячего питания 97% опрошенных, в также Новосибирская область и Марий Эл — 96%.

По данным минобразования Мордовии, инфраструктура для обеспечения школьников горячим питанием создана во всех образовательных учреждениях региона. По мнению главы республики Владимира Волкова, перед системой образования стоит множество важнейших задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, организация горячего питания — одна из них.

«Дети должны знать, как развивается современное производство, как хорошо работать в промышленности, в селе, в строительстве. Сейчас не только у нас в стране, но и во всем мире, в школах на первый план выходит проблема воспитания. Главное — воспитать человека, чтобы он сохранил все те ценности, которые накопило человечество за многие годы и века. Разумеется, хорошее питание этому только способствует», — считает Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава республики неоднократно лично дегустировал школьные обеды в организациях региона. 1 сентября, открывая новую школу в Торбеевском районе, Волков пообедал вместе со школьниками, оценив по достоинству школьное меню.

9 сентября глава Мордовии вместе с первым замглавы Минпросвещения России Дмитрием Глушко посетили две сельские школы в Рождествено и Оброчном Ичалковского района. Продегустировав школьный обед, Глушко дал положительную оценку организации горячего школьного питания в Мордовии. Он добавил, что пример мордовских школ демонстрирует хорошую организацию работы в этом направлении. Особым образом он отметил тот факт, что со школами республики работают местные производители — это контроль качества продукции, это дополнительные рабочие места. Питание контролирует родительская общественность.