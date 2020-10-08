Екатеринбург, , 14:49 — REGNUM В Екатеринбурге следует ввести дополнительные каникулы для школьников из-за пандемии COVID-19, заявила главный детский инфекционист города Татьяна Калугина.

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По мнению Калугиной, на эту меру стоит пойти, если заболеваемость COVID-19 продолжит расти.

«Возможно, это правильный шаг, это лучше, чем допустить сильный подъем заболеваемости», — цитирует инфекциониста портал «Е1».

Также врач поддержала шаги по переводу сотрудников на удалённый режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель призвал не допускать перехода на массовый карантин. По мнению Росселя, экономические последствия коронавируса крайне серьёзны, и о них не стоит забывать.

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