Москва, , 14:58 — REGNUM Коронавирусную инфекцию в России несколько чаще выявляют у женщин, чем у мужчин. Об этом директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил 8 октября на конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность — 2020».

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Он уточнил, что перевес составляет 2−3% случаев в сторону женщин.

По общему количеству зарегистрированных случаев заражений Россия находится на четвёртом месте в мире, по суточному количеству случаев — на шестом, по количеству летальных исходов — на 12-м.

По уровню летальности Россия занимает 105-ю строчку, по смертям на 100 тыс. населения — 46-ю, по заболеваемости на 100 тыс. населения — 43-ю, добавил Акимкин.

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