Махачкала, , 15:00 — REGNUM Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане, по данным на 11:30 8 октября, достигло 666. За минувшие сутки в республике скончались три человека с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб.

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Накануне в Дагестане коронавирус выявили у 82 человек, что на одного меньше, чем днем ранее. Всего в республике к настоящему времени зарегистрировано 14,1 тыс. случаев заражения.

Вылечились в Дагестане с начала пандемии более 12,2 тыс. носителей COVID-19. За минувшие сутки в республике выздоровели 90 инфицированных — это один самых высоких показателей в регионе с начала осени. «Активных» больных в Дагестане, по официальным данным, почти 1,2 тыс.