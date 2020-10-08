Варшава, , 14:44 — REGNUM В Национальной прокуратуре Польши сообщили, что двое полицейских задержаны в качестве подозреваемых в распространении информации «ограниченного доступа», а также в покушении на коррупцию. Об этом передает Dziennik.

Следствие полагает, что первый подозреваемый полицейский с июня 2017 года по март 2018 года имел доступ к базе данных, доступную для сотрудников полиции, однако недоступную для иных лиц. Подозреваемый по запросу посторонних лиц, с которыми он находился в дружеских отношениях, выдал им информацию из базы данных. Некоторую информацию, также ограниченную в распространении, подозреваемый узнавал у своего брата — также сотрудника полиции.

Двое лиц обещали полицейским за это денежное вознаграждение. Таким образом, в настоящее время полицейских могут осудить как за распространение информации ограниченного доступа, так и за покушение на коррупцию. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Лиц, которые предлагали полицейским вознаграждение за доступ к данной информации, также задержаны. Их подозревают в покушении на дачу взятки государственным служащим за выполнение противоправных действий.