Москва, , 14:40 — REGNUM Газета Нью-Йорк Таймс традиционно настроена к президенту США Дональда Трампа негативно, но данный подсчёт выглядит и вовсе мелкой придиркой, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

«Можно подумать, на обеспечение повседневной деятельности президента США тратится значительно меньше средств, чем на его лечение, и обычно он перемещается по стране пешком.

Гораздо дороже заболевание Трампа коронавирусом обошлось американским инвесторам — на фоне опасений, что действующий лидер страны вылетит из президентской гонки или проиграет её, биржевые индексы и товарные котировки падали.

И если бы болезнь затянулась, а тем более, если бы под угрозой оказалась жизнь главы государства, паника была бы ещё более сильной.

Так что можно определенно утверждать, что эти $100 тысяч потрачены не впустую, даже если смотреть на это с позиций противников Трампа. Ведь его смерть или сход с дистанции вовсе не гарантировал бы победы Джо Байдену.

Напротив, вся антитрамповская риторика оказалась бы бессмысленной применительно к новому кандидату от республиканцев, а сочувствие к действующему президенту могло бы сплотить электорат вокруг его преемника. В том числе и ту часть республиканцев, которые недолюбливают самого Трампа», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп вылечился от коронавируса. Его лечение стоило свыше $100 тыс. за три дня.

Читайте также: Лечение Трампа от COVID-19 стоило более $100 тысяч — NYT