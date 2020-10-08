Киев, , 14:42 — REGNUM За минувшие сутки на Украине наличие коронавируса подтвердилось у 112 силовиков. Об этом заявила 8 октября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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По данным пресс-службы, 22 человека в стране были госпитализированы, 90 заразившихся проходят лечение дома под наблюдением врачей.

Всего в ВСУ на данный момент COVID-19 болеет 748 человек, сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине зафиксирован рекордный прирост числа заражённых — 5397 выявленных случаев.

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