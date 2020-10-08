Сосновский район, Челябинская область, , 14:34 — REGNUM В Сосновском районе Челябинской области под суд отдана 25-летняя менеджер одного из банков. Ей вменяют присвоение денег клиентов, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия в ноябре 2019-го — январе 2020 года она была старшим менеджером по обслуживанию физлиц. За время службы дама не внесла в кассу более 400 тыс. рублей, полученных от клиентов.

Свою вину девушка полностью признала и заключила досудебное соглашение. Уголовное дело против неё направлено в Сосновский райсуд.