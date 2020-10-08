Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM В Михайловском театре Петербурга представили эскизы будущей реставрации фортов Кронштадта. Эскизы продемонстрировали на заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве города. Речь идет о фортах «Александр I», «Кроншлот» и «Петр I».

Форт Петр I Дарья Драй © ИА REGNUM

Реставрация этих объектов по поручению президента Владимира Путина попала в программу министерства культуры, заказчиком выступает министерство обороны РФ.

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«В наших планах — создание туристско-рекреационого кластера на острове Котлин. Главную заботу взяла на себя автономная некоммерческая организация «Остров фортов». В августе в Кронштадте уже открылась первая очередь музейно-исторического парка «Аллея героев». Он быстро стал популярным. В выходные его посещают до 10 тысяч человек. В доковом адмиралтействе открыт мемориал, посвященный военным руководителям Кронштадта», — цитирует губернатора Александра Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

Форты следует не только отреставрировать, но и приспособить к современному использованию. Так, форт «Петр I» станет музейным комплексом, в форте «Император Александр I» разместится гостиница, а на «Кроншлоте» создадут еще один музей, а также общественные пространства, ресторан и площадку для торжеств.

Форт Александр I Чумный Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы сделаем новую туристическую точку на карте Петербурга», — цитирует зампредседателя Инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера Кронштадта Ксению Шойгу издание «Город+».

Форт Кроншлот Дарья Драй © ИА REGNUM

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