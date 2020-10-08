Махачкала, , 14:32 — REGNUM Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, возбудили в Дагестане после ДТП с участием школьного микроавтобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Напомним, накануне на федеральной трассе «Кавказ» около поселка Рыбалко в Кизлярском районе произошло ДТП с участием пяти автомобилей: трех грузовиков, легковой машины и «Газели», которая перевозила школьников.

В результате аварии погибли водитель и два взрослых пассажира микроавтобуса. Пострадали 14 человек, в том числе десять детей. По данным минздрава Дагестана, один взрослый и трое школьников находятся в тяжелом состоянии.

По версии следствия, ДТП стало возможным из-за «ненадлежащего исполнения соответствующими должностными лицами своих обязанностей, ответственными за техническую исправность транспортного средства, выпускаемого на линию». Отмечается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.

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