Москва, , 14:27 — REGNUM Правительство России рассмотрит законопроект, меняющий порядок регистрации брака. Об этом сообщил 8 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

По словам Мишустина, теперь оформить документы о регистрации брака или смене фамилии можно будет в любом ЗАГСе, независимо от места жительства.

«Законопроект позволит ускорить переход на безбумажный документооборот, ведомства сами должны обмениваться необходимыми данными, не заставляя людей собирать лишние справки, в том числе, при получении мер социальной поддержки», — сказал глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство выделит средства на решение проблемы водоснабжения в Крыму.