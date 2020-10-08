Хартум, , 14:32 — REGNUM Главный порт Судана вновь открылся после трехдневной блокады протестующими, которые также перекрыли дорогу, связывающую город Порт-Судан со столицей страны, Хартумом. Об этом сообщает ВВС Africa.

Протестующие, члены этнической группы беджа, вышли на демонстрацию против того, что их исключили из мирного соглашения, направленного на урегулирование затянувшихся конфликтов в стране.

Представители протестующих заявили, что соглашение было подписано соперничающим племенем, бани-амер, с которым они конфликтовали в течение нескольких месяцев.

Напомним, что соглашение между правительством Судана и Альянсом повстанческих группировок было подписано в субботу, 3 октября.

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