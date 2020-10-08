Москва, , 14:28 — REGNUM В столице России с 9 октября будет преобладать облачная, без существенных осадков погода. Об этом 8 октября рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова приводит RT.

По словам метеоролога, со второй половины 9 октября погода в Москве и Подмосковье будет определяться антициклоном.

«Погода будет преобладать облачная с прояснениями, без существенных осадков», — сказала она и добавила, что ночи будут прохладнее, чем накануне.

«Минимальная температура в городе будет колебаться в пределах +5…+10 °C. Дневная температура в Москве: +17…+18 °C», — отметила Позднякова.

Кроме того, метеоролог рассказала, что в начале следующей недели ночи станут прохладнее, а дневная температура будет на несколько градусов ниже, в сравнении с выходными днями.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что в четверг, 8 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков.

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