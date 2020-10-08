Сеул, , 14:25 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у военнослужащих. В настоящее время граждане США проходят лечение в медицинских учреждениях на базе «Кэмп Хамфрис» и в Сеуле.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 203.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 69 случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения увеличилось до 24 422.

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