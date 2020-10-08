Курган, , 14:17 — REGNUM Власти Кургана прокуратура обязывает подключить к теплоснабжению 50 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что дома не получают теплоноситель по причине неготовности внутридомовых систем отопления к его приёмке в том числе.

Как ранее подчёркивали в ПАО «Курганская генерирующая компания», ежегодно в Кургане в ходе отопительного сезона наблюдается непроведение промывки и опрессовки внутридомовых систем, а также отсутствие или неработоспособность элеваторных узлов, которые обеспечивают стабильный гидравлический и тепловой режим.

В мэрии Кургана, в свою очередь, поясняют, что 10 домов первого микрорайона Заозерного не могут получить теплоноситель, так как субподрядчик нарушил срок перекладки участка тепловой сети на пересечении улиц Мальцева — Фарафонова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кургане около 200 домов не готовы к отопительному сезону