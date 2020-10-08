Кострома, , 14:13 — REGNUM В 2020 году в Костромской области прививать от коронавируса будут только медицинских работников из «красной зоны». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

До конца 2020 года в область поступят 548 доз вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.

Прививать население и работников системы образования в области планируют в 2021 году — всё зависит от количества доз вакцины, которую Минздрав направит в регион.

«Прививаем в первую очередь группу риска — это медицинские работники, которые работают в контакте с ковид-больными либо с подозрением на ковид-инфекцию. До людей дело дойдёт, я думаю, в следующем году», — заявил в интервью ГТРК «Кострома» директор департамента здравоохранения Евгений Нечаев.

По словам Нечаева, ни один из врачей, работающих с больными COVID-19, не отказался от укола. Глава департамента здравоохранения готов вакцинироваться сам, но это будет возможно «только после того, как будут вакцинированы все работники учреждений из группы риска».

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