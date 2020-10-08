Мытищи, Московская область, , 14:28 — REGNUM Подвижные составы нового поколения «Москва 2020» будут производиться в подмосковных Мытищах на предприятии «Метровагонмаш». Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Отмечается, что за последние годы предприятие поставило в столичный метрополитен около полутора тысяч вагонов модели «Москва». Помимо этого, компания экспортирует свою продукцию в 11 стран.

«В 2020—2023 годах подмосковная компания выпустит более 1,3 тысячи современных вагонов для столичного метрополитена», — отмечается в сообщении.

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