Рязань, , 14:29 — REGNUM Приговор по уголовному делу об убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги вынес суд в Рязани. Обвиняемый приговорён к 19 годам заключения в колонии строгого режима, сообщили 8 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Резонансное преступление произошло 26 сентября 2019 года. 21-летний местный житель под предлогом продажи бытовых товаров пришёл в квартиру к ветерану и его супруги. Он напал с молотком на пожилых людей. От травм пенсионеры скончались на месте. Убийца похитил деньги и имущество супругов на общую сумму 18 тысяч рублей, орудие преступления и некоторые вещи позже обнаружили в овраге недалеко от многоэтажного дома.

За информацию о преступнике была назначена солидная награда, над раскрытием уголовного дела работали не только рязанские эксперты и криминалисты, но и следователи Главного управления криминалистики СК России. Проведено свыше 40 судебных экспертиз, в том числе дактилоскопических и молекулярно-генетических.

На завершающем этапе расследования молодой человек признал свою вину. Приговором суда ему назначено 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима и два года ограничения свободы после отбытия наказания.

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