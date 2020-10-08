Челябинск, , 14:10 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер объяснил, когда ношение маски может не уберечь от коронавируса. Об этом он заявил накануне на заседании регионального оперштаба.

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Глава региона отметил, что сотрудник предприятия может носить маску для того, чтобы целиком обезопасить себя на рабочем месте. Однако на работу он едет в общественном транспорте.

«Всё становится абсолютно бессмысленным, когда он контактирует с большим количеством людей», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона не собираются останавливать экономику. Однако с предприятиями будет проведена работа для соблюдения ими требований Роспотребнадзора, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Отметим, также на Южном Урале проводятся рейды по выявлению нарушителей масочного режима в общественном транспорте и магазинах. Пока многие граждане не носят масок в таких местах.